POL-NI: Kennzeichen gestohlen

Bückeburg (ots) - (ma) Ein entlaufender Hund eines Hundehalters aus der Kernstadt von Bückeburg hat am Sonntag gegen 08.20 Uhr ein 11jähriges Kind auf dem Spielplatz am Gymnasium Adolfinum an der Lulu-von-Strauß-und -Torney-Straße gebissen. Der Junge ist von dem Tier in das Schienbein gebissen worden und konnte nach dem Vorfall nach Hause in die Lange Straße laufen. Der vermutlich leichtverletzte Junge ist mit einem Rettungswagen zu einer Behandlung der Bißwunde in ...

mehr