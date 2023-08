POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.08.2023 mit einem Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots) - Am Sonntagnachmittag, gegen 14.10 Uhr, ereignete sich auf der A 81 bei Großrinderfeld ein Verkehrsunfall. Eine 34-jährige BMW-Lenkerin befuhr die Strecke in Richtung Würzburg. In Höhe Großrinderfeld verlor sie aufgrund Aquaplaning die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Pkw kam in der Folge alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine ...

