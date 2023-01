POL-LG: ++ Pkw-Aufbrecher nach Hinweis von aufmerksamer Zeugin nach frischer Tat festgenommen ++ Fahndungskräfte stellen 24-Jährigen im Lüneburger Stadtgebiet ++ erneute Pkw-Aufbrüche am 16.01.23 und ...

Lüneburg (ots) - Presse - 16.01.2023 ++ Lüneburg Barum - "von Sonne geblendet" -> in geparkten Pkw gefahren - 8.000 Euro Sachschaden Glücklicherweise unverletzt blieb ein 23 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Golf in den Morgenstunden des 16.01.23. Der junge Mann war in der Straße "Am See" gegen 09:30 Uhr in ...

