POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.08.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Lauda-Königshofen: Graffitischmiererei an einer Schule - Zeugen gesucht

Unbekannte beschmierten bereits im Zeitraum vom 22. Juli bis 23. Juli die Rückseite des Neubaus der Gemeinschaftsschule in Lauda-Königshofen. An diesem Wochenende begaben sich die Täter zu der Schule in der Philipp-Adam-Ulrich-Straße und besprühten die Rückseite des Gebäudes mit Farbe. Der Sachschaden wird auf circa 2.500 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zu der Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Lauda, Telefon 09343 62130, zu melden.

Lauda-Königshofen: Pkw prallt gegen Linienbus

Rund 11.000 Euro Sachschaden und eine leicht verletze Person sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls zwischen einem Pkw und einem Linienbus in Lauda-Königshofen am Samstagmittag. Gegen 11.35 Uhr befuhr ein 71-Jähriger mit seinem Mercedes GLE die Obere Mauerstraße und bog nach links in die Kirchstraße ein. Dabei übersah er vermutlich den bevorrechtigten Linienbus, der von rechts herangefahren kam. Die beiden Fahrzeuge prallten zusammen. Durch den Unfall wurde der 59-jährige Busfahrer leicht verletzt. An dem Mercedes entstand circa 5.000 Euro und dem Linienbus circa 6.000 Euro Sachschaden.

