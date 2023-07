PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Gefährliche Körperverletzung+++Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol+++Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Fahrzeug nicht zugelassen+++Diebstähle

Limburg-Weilburg (ots)

Limburg

Tatort: 65599 Dornburg-Dorndorf

Tatzeit: Sonntag, 23.07.2023, 01.25 Uhr

Zwei Geschädigte wollten einen Streit zwischen einem Pärchen schlichten. Im Verlaufe dessen kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen den namentlich nicht bekannten Beschuldigten, mehreren Bekannten des Beschuldigten und den beiden Geschädigten. Während der Schlägerei wurden die Geschädigten vermutlich mit einer Glasflasche ins Gesicht geschlagen. Der Geschädigten wurden dabei verletzt. Die Ermittlungen zu den unbekannten Beteiligten dauern an. Hinweise welche Aufschluss auf die Identität der Beteiligten Personen geben könnten, nimmt die Polizei in Limburg unter 06431/91400 entgegen.

Tatort: 65550 Limburg, Olympiastraße

Tatzeit: Samstag, 22.07.2023, 20.10 Uhr

Ein 13-Jähriger führte ein Kleinkraftrad im öffentlichen Verkehrsraum, ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Darüber hinaus war das Gefährt weder versichert, noch ordnungsgemäß zugelassen. Der Junge wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seinen Erziehungsberechtigten überstellt.

Tatort: 65611 Brechen, B8

Tatzeit: Samstag, 22.07.2023, 01.58 Uhr

Ein 17-Jähriger Opel-Fahrer hielt verkehrsbedingt hinter dem PKW-Mercedes eines 25-Jährigen an, welcher vor einer geschlossenen Bahnschranke wartete. Vermutlich aufgrund übermäßigem Alkoholgenusses war der 17-Jährige nicht in der Lage sein Fahrzeug zu kontrollieren. Er stieß zwei mal gegen das vor ihm stehende Fahrzeug. Als der Geschädigte ausstieg, um den Unfallverursacher auf den Unfall anzusprechen, wollte dieser über das geöffnete Dache seines Cabriolets flüchten, indem mit einem Sprung versuchte das Fahrzeug zu verlassen. Dies gelang ihm jedoch nicht wirklich. Er kam zu Fall und zog sich dabei div. Verletzungen zu. Bei dem 17-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt. nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

Weilburg

Gefährliche Körperverletzung und Körperverletzung auf der Kirmes in Mengerskirchen, 35794 Mengerskirchen, Weiherwiesen, Samstag, 22.07.2023, 22:45 Uhr

Am Samstag, 22.03.2023 um 22:45 Uhr kam es in 35794 Mengerskirchen auf der Kirmes in den Weiherwiesen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zweier Personengruppen. Im Verlaufe dieser Auseinandersetzung wurde ein 20-jähriger aus Weilburg von einem unbekannten Täter mit Reizstoff besprüht. In der gleichen Auseinandersetzung kam es zu einer weiteren Körperverletzungshandlung. Ein 15-jähriger aus Mengerskirchen wurde durch einen 14-jährigen ebenfalls aus Mengerskirchen geschlagen. Es wurden zwei Anzeigen gefertigt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Weilburg unter der Rufnummer 06471-9386-0 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl von E-Bike in 35781 Weilburg, Auf der Hahnau

In der Zeit von Freitag, 21.07.2023, 21:30 Uhr bis Samstag, 22.03.2023, 12:00 Uhr wurde in 35781 Weilburg in der Straße Auf der Hahnau von einem Innenhof ein E-Bike entwendet. Das E-Bike war mit einem Felgenschloss gesichert. Bei dem E-Bike handelt es sich um ein HAIBIKE Fullseven 7 in der Farbe anthrazit. Das E-Bike hat einen Wert von ca.2500,-EUR. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Weilburg unter der Rufnummer 06471-9386-0 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl einer Handtasche auf der Kirmes in Mengerskirchen, 35794 Mengerskirchen, Weiherwiesen, Samstag, 22.07.2023 zwischen 02:00 Uhr und 02:10 Uhr

Am Samstag, 22.07.2023 zwischen 02:00 Uhr und 02:10 Uhr kam es in 35794 Mengerskirchen auf der Kirmes in der Weiherwiese zu einem Diebstahl einer abgestellten Handtasche. Die 16-jährige Geschädigte aus Merenberg stellte ihre Handtasche kurz auf einem Biertisch ab und als sie das nächste Mal nach der Handtasche schaute, war sie weg. Die Handtasche mit Inhalt hatte einen Wert von ca. 200,-EUR. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Weilburg unter der Rufnummer 06471-9386-0 in Verbindung zu setzen.

