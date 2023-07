PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Diebstahl von Motorrad +++ Pkw-Diebstahl aus Autohaus mit anschließenden Unfallfluchten +++ Körperverletzung und Bedrohung +++ Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind +++ Diebstahl aus Keller+++

1. Diebstahl von Motorrad

Tatzeitraum: Sonntag, 16.07.2023 bis Mittwoch, 19.07.2023 Tatörtlichkeit: Frankfurter Str. 65520 Bad Camberg OT Würges

U.T. bohrte das Zündschloss des Motorrades auf, schloss dieses kurz und entwendete das Motorrad des Geschädigten, welcher sich derzeit nicht zu Hause aufhält. Aus ungeklärter Ursache stellte der u.T. das Motorrad 200 Meter von der Halteranschrift entfernt im Feld ab. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg in Verbindung zu setzen.

2.Körperverletzung und Bedrohung mittels Schlagstock

Tatzeit: Freitag, 21.07.2023, 16:40 Uhr

Tatort: 65549 Limburg, Hospitalstraße

Im Verlauf eines Streits schlug der 44-jährige Beschuldigte dem 23-jährigen Geschädigten mit der Faust ins Gesicht. Im Anschluss daran zog der Beschuldigte einen Schlagstock und bedrohte damit den Geschädigten. Der Geschädigte zog daraufhin seinen Gürtel aus der Hose um sich mit diesem zu Verteidigen. Daraufhin verließ der Beschuldigte die Tatörtlichkeit.

3.Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Unfallzeit: Freitag, 21.07.2023, 17:12 Uhr Unfallörtlichkeit: Hauptstraße, 65599 Dornburg-Wilsenroth

Bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Dornburg Wilsenroth wurde ein 7-jähriger Junge leicht verletzt. Der 7-jährigen spielte zuvor im Bereich der Straße mit einem Ball. Als dieser zu Boden fiel, wollte der Junge diesen reflexartig aufheben. Dabei stieß er mit dem Kopf leicht gegen den Außenspiegel des vorbeifahrenden Pkw. Der Junge wurde dabei leicht am Kopf verletzt und fuhr zur weiteren Untersuchung mit seinen Eltern ins Krankenhaus.

4.Einbruchdiebstahl aus Keller

Tatzeit: Mittwoch, 19.07.2023, 17:45 Uhr Tatort: 65589 Hadamar, Borngasse

Zur Tatzeit schlug der Beschuldigte mittels einer Flasche das Kellerfenster des Mehrfamilienhauses, in dem er selbst wohnt, ein. Über dieses Fenster gelangte er in den Heizungskeller und verstellte dort die Temperatur der Heizungsanlage. Beim Verlassen des Kellers entwendet der Beschuldigte 2 Kabeltrommeln sowie eine Motorsense. Der Beschuldigte wurde durch den Geschädigten telefonisch kontaktiert und gab den Diebstahl zu. Zudem gab er an, dass er die Gegenstände aus Geldnot bereits verkauft hat.

Pkw Diebstahl aus Autohaus mit anschließenden Unfallfluchten, Fahrer unter Alkohol-und Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Tatzeitraum: Samstag, 22.07.2023, 01:05 Uhr bis Samstag, 22.07.2023, 01:50 Uhr Tatörtlichkeit: 65604 Villmar Weilburger Straße, Autohaus bis Niederbrechen, Limburger Straße/B8

Im Tatzeitraum verschaffte sich der 17-jährige Beschuldigte Zutritt zum Autohaus, in dem er die Scheibe eines Rolltores einschlug. Im Autohaus selbst gelangte der Beschuldigte an mehrere Fahrzeugschlüssel. Mit einem dieser Schlüssel startete der Beschuldigte einen Pkw und entwendete diesen, in dem er durch die Schaufensterscheibe des Autohauses fuhr. Im Anschluss daran fuhr der Beschuldigte gegen mehrere geparkte Pkw und beschädigte diese. Die Fahrt endete schließlich in Niederbrechen in Höhe des dortigen Bahnübergangs, als der Beschuldigte auf einen vor der geschlossenen Bahnschranke stehenden Pkw auffuhr. Der Beschuldigte stand während des gesamten Vorfalls unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Zudem konnten im Pkw weitere Betäubungsmittel aufgefunden werden und der Beschuldigte ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Beschuldigte auf dem Weg von Villmar nach Niederbrechen noch weitere Fahrzeuge beschädigt hat, werden Zeugen oder weitere Geschädigte gebeten, sich mit der Polizei in Limburg in Verbindung zu setzen.

