PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbrecher gehen Beachbar an +++ Diebstahl in Motorradladen +++ Pkw aufgebrochen +++ Sachbeschädigung mit verfassungsfeindlichem Inhalt +++ Einbrecher scheitern

Limburg (ots)

1. Einbrecher gehen Beachbar an, Weilburg, Am Bootshaus, Dienstag, 18.07.2023, 23:00 Uhr bis Mittwoch, 19.07.2023, 14:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch brachen Unbekannte in eine Beachbar am Lahnufer in Weilburg ein. Ersten Ermittlungen zufolge betraten die Täter das Gelände der Strandbar in der Straße "Am Bootshaus" und brachen dort die Tür einer als Lager genutzten Holzhütte auf. Hieraus nahmen sie einen Lautsprecher samt Aufladekabel an sich und machten sich kurz darauf auch an einem Ausschankanhänger zu schaffen. Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute das Weite. Der Sachschaden und der Wert des Lautsprechers summieren sich auf mehrere Hundert Euro.

Die Kriminalpolizei in Limburg erbittet Hinweise zum Einbruch unter der Telefonnummer (06431) 9140-0.

2. Diebstahl aus Motorradfachgeschäft, Merenberg, Daimlerstraße, Mittwoch, 19.07.2023, 16:00 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag hat ein Dieb ein Motorradfachgeschäft in Merenberg aufgesucht und Beute gemacht. Wie Videoaufzeichnungen der Tat belegen, hatte der bisher unbekannte Mann gegen 16:00 Uhr einen unbeobachteten Moment ausgenutzt und war über eine Seitentür in das Geschäft in der Daimlerstraße eingestiegen. Dort nahm er kurzerhand aus einem Büroraum eine schwarze Bauchtasche samt Bargeld, Fahrzeugschlüssel und persönlichen Gegenständen an sich und flüchtete in Richtung Waschstraße. Bei dem Täter handelt es sich um einen 50 bis 60 Jahre alten und knapp 180 cm großen Mann mit kurzrasierten Haaren mitsamt Geheimratsecken. Er trug während der Tat ein hellblaues "S. Oliver"-Shirt, helle Turnschuhe und eine Jeans.

Die Polizeistation Weilburg nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06471) 9386-0 entgegen.

3. Pkw mit Stein aufgebrochen, Limburg a.d. Lahn, Johann-Boppe-Straße, Dienstag, 18.07.2023, 19:00 Uhr bis Donnerstag, 20.07.2023, 07:00 Uhr

(fh)Zwischen Dienstag und Donnerstag machten sich Autoknacker einen Stein zu Nutze, mit dessen Hilfe sie einen Pkw aufbrachen. Am Donnerstagmorgen stellte der Besitzer eines grauen Skoda Fabia fest, dass Unbekannte mit dem besagten Stein die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und anschließend den Innenraum durchwühlt hatten. Aus dem Fahrzeug fehlte dem Geschädigten zufolge nur ein Kunststoffmäppchen.

Die zuständige Kriminalpolizei in Limburg erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0.

4. Sachbeschädigung mit verfassungsfeindlichem Inhalt, Weinbach, Gräveneck, Flurstraße, Festgestellt: Donnerstag, 20.07.2023

(fh)Am Donnerstag wurde eine Sachbeschädigung mit verfassungsfeindlichem Inhalt auf einem Spielplatz in der Flurstraße in Weinbach-Gräveneck festgestellt. Eine Zeugin entdeckte hierbei ein in die Sitzfläche eines Spielgerätes gemaltes, rechtes Symbol und informierte die Polizei.

Diese hat nun die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu dem Verursacher unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

5. Einbruchsversuch misslingt, Villmar-Weyer, Laubusstraße, Dienstag, 11.07.2023 bis Dienstag, 18.07.2023

(fh)Im Villmarer Ortsteil Weyer haben vergangene Woche Einbrecher versucht in ein Einfamilienhaus einzusteigen. Den Spuren am Tatort in der Laubusstraße zufolge hatten die Täter sich an einer Nebeneingangstür des Wohnhauses zu schaffen gemacht. Die Tür hielt jedoch den Hebelversuchen stand, sodass die Täter unverrichteter Dinge die Flucht angetreten hatten.

Die Kriminalpolizei in Limburg ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

