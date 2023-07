POL-LM: +++ Vermisste Person+++

Limburg (ots) - Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg 1. In Notaufnahme randaliert und Polizei angegriffen, Limburg, Auf dem Schafsberg, Freitag, 14.07.2023, 17:00 Uhr (wie) Am Freitagnachmittag hat eine Frau in der Notaufnahme des Limburger Krankenhauses randaliert und Personal sowie ...

mehr