Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unter Drogen auf Elektroroller unterwegs, Kennzeichen gestohlen

Mühlhausen (ots)

Gegen 23.45 Uhr stoppten Polizisten am Sonntagabend in der Wendewehrstraße einen 28-jährigen Mann auf einem Elektroroller. Der Mann stand nicht nur unter dem Einfluss von Drogen, sondern hatte auch ein gestohlenes Versicherungskennzeichen am Roller angebracht. Den stellten die Beamten sicher. Gegen den 28-jährigen wurde Anzeige erstattet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell