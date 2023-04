Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbruch in Friseursalon +++ Baustellencontainer angegangen +++ versuchter Einbruch in Wohnung +++ Pkw beschädigt +++ Roller angegangen +++ Kontrollmaßnahmen

Wiesbaden (ots)

1. Einbruch in Friseursalon,

Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, 11.04.2023, 18:00 Uhr bis 12.04.2023, 11:00 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen bislang Unbekannte in einen Friseursalon in Wiesbaden ein. Zwischen 18:00 Uhr und 11:00 Uhr verschafften sich die Personen über ein Fenster gewaltsam Zugang zum Gewerbeobjekt. Anschließend entwendeten sie eine Kasse ohne Inhalt und verließen das Geschäft wieder. Die Kasse hat einen Wert von ca. 200 EUR. Der Sachschaden dagegen beläuft sich auf ca. 800 EUR.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

2. Baustellencontainer angegangen,

Wiesbaden, Bierstadt, Poststraße, 12.04.2023, 17:00 Uhr bis 13.04.2023, 07:45 Uhr

Ein auf einem Baustellengelände in Wiesbaden-Bierstadt abgestellter Baucontainer wurde von Mittwoch auf Donnerstag durch bislang Unbekannte angegangen. Zwischen 17:00 Uhr und 07:45 Uhr schlugen oder warfen der oder die unbekannten Täter eine Scheibe des Containers ein, welcher auf einer Baustelle in der Poststraße auf dem dortigen Grundschulgelände im Wiesbadener Stadtteil Bierstadt abgestellt war. An einer weiteren Scheibe des Containers ritzten sie ein verfassungsfeindliches Symbol ein. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 600 EUR. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit unklar.

Hinweise nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler des 3. Polizeireviers unter der Rufnummer 0611/345-2340 entgegen.

3. Versuchter Einbruch in Wohnung,

Wiesbaden, Nordost, Nerotal, 11.04.2023, 18:00 bis 12.04.2023, 06:30 Uhr

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen versuchte ein bislang unbekannter Täter oder eine bislang unbekannte Täterin sich gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in Wiesbaden-Nordost zu verschaffen. Zwischen 18:00 Uhr und 06:30 Uhr wurde die Haupteingangstür zu einer in der Straße "Nerotal" gelegenen Wohnung gewaltsam versucht zu öffnen. Der Täter oder die Täterin brachen ihre Tat letztendlich ab und drangen nicht in die Wohnung ein. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

4. Geparkter Pkw beschädigt,

Wiesbaden, Südost, Tiefenthaler Straße, 12.04.2023, 07:30 Uhr bis 13:30 Uhr

Am Mittwoch wurde ein in Wiesbaden-Südost abgestellter Pkw beschädigt. Der weiße Peugeot wurde zwischen 07:30 und 13:30 Uhr in der Tiefenthaler Straße geparkt. Bislang Unbekannte nutzen diesen Zeitraum und schlugen die hintere Heckscheibe des Pkw ein, wodurch Sachschaden entstand. Der Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 250 EUR geschätzt.

Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Rufnummer 0611/345-2340 entgegen.

5. Abgestellter Roller angegangen,

Wiesbaden, Westend, Nettelbeckstraße, 11.04.2023, 22:00 Uhr bis 12.04.2023, 08:30 Uhr

Von Dienstag auf Mittwoch wurde ein silberner Roller der Marke "Piaggio" in Wiesbaden durch Unbekannte angegangen. Der Roller wurde zwischen 22:00 Uhr und 08:30 Uhr in der Nettelbeckstraße angegangen. Zunächst wurde der Schaumstoffsitz um ein Schloss herum beschädigt. Anschließend wurde der Roller auf die rechte Seite umgeworfen und zusätzlich auf der linken Seite mit einem bislang unbekannten Gegenstand verkratzt. Der Schaden wird auf ca. 500 EUR geschätzt.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten sich beim 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer 0611/345-2340 zu melden.

6. Kontrollmaßnahmen der Polizeidirektion Wiesbaden am 12. April 2023, Wiesbaden, 12.04.2023

Am Mittwoch hat die Polizeidirektion Wiesbaden über den Tag verteilt in ihrem Zuständigkeitsbereich, unter anderem im Bereich Einkaufszentrum Schelmengraben, Luisenplatz, Rheinstraße, Äppelallee, Theodor-Heuss-Brücke, Kontrollen durchgeführt. Hierbei konnten insgesamt 100 Personen und 56 Fahrzeuge überprüft werden. Im Ergebnis wurden diverse Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Besitzes von Drogen, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Fahren unter Einfluss von Drogen, Verstoß gegen das Waffengesetz sowie Ordnungswidrigkeitsanzeigen gefertigt. Des Weiteren wurden 21 präventive Bürgergespräche durchgeführt.

