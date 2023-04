Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Rollerdiebstahl scheitert - Täter festgenommen +++ Drei Pkw zerkratzt +++ Unfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer +++ angebranntes Essen löst größeren Einsatz aus

Wiesbaden (ots)

1. Roller versucht zu entwenden - Täter festgenommen, Wiesbaden, Rheingauviertel, Dotzheimer Straße, 11.04.2023, 23:15 Uhr

(mk) In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchten zwei männliche Personen offensichtlich einen in der Dotzheimer Straße abgestellten Roller zu entwenden. Gegen 23:15 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis darüber, dass sich gerade zwei Unbekannte an einem in der Dotzheimer Straße abgestellten Roller zu schaffen machen würden. Die umgehend entsandten Streifen konnten die beiden Personen vor Ort antreffen. Nach Ansprache durch die Polizeikräfte versuchten sie zunächst fußläufig zu flüchten, konnten nach kurzer Verfolgung aber beide festgenommen und anschließend auf dem Polizeirevier erkennungsdienstlich behandelt werden. Am ursprünglichen Antreffort wurde ein Roller aufgefunden bei dem sich der Verdacht erhärtete, dass dieser versucht wurde zu entwenden. Ein Ermittlungsverfahren wurde gegen die beiden Angetroffenen gefertigt.

2. Drei Pkw zerkratzt,

Wiesbaden, Biebrich, Steinstraße, 10.04.2023, 17:00 Uhr bis 11.04.2023, 08:45 Uhr

(mk) Zwischen Montag und Dienstag wurden drei im Ortsteil Biebrich geparkte Pkw durch einen oder mehrere bislang Unbekannte zerkratzt und dadurch beschädigt. Die drei Pkw - ein weißer BMW, ein schwarzer Ford Mondeo und ein silberner Peugeot - waren in der Steinstraße im Wiesbadener Ortsteil Biebrich abgestellt und wurden über die gesamte Fahrzeugfläche mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Die Tat muss nach derzeitigen Erkenntnissen zwischen 17:00 Uhr abends und 08:45 Uhr stattgefunden haben.

Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Rufnummer 0611/345-2340 entgegen.

3. Unfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer, Wiesbaden, Schiersteiner Straße, 11.04.2023, 16:35 Uhr

(mk) Am Dienstagmittag kam es im Bereich der Schiersteiner Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 20-Jähriger gegen 16:35 Uhr mit seinem Moutainbike die Schiersteiner Straße aus Richtung Erich-Ollenhauer-Straße kommend in Fahrtrichtung Kaiser-Friedrich-Ring. Hierbei nutzte er die kombinierte Fahrrad-/Busspur. Zur gleichen Zeit befuhr eine 19-Jährige mit ihrem Pkw die Schiersteiner Straße in gleicher Fahrtrichtung. In Höhe der Einfahrt eines Lebensmittelmarktes beabsichtigte die Fahrerin des Pkw von der Schiersteiner Straße nach rechts über die Fahrrad-/Busspur in die Einfahrt des Lebensmittelmarktes zu fahren. Offensichtlich sah sie erst beim Abbiegen den von hinten nahenden 20-Jährigen, woraufhin sie sofort abbremste. Dennoch stand sie aber schon teilweise auf der kombinierten Fahrrad-/Busspur. Der Fahrradfahrer wich daraufhin nach rechts auf den Gehweg aus und stieß hier mit einem weiteren Kfz, welches aus der Einfahrt des Lebensmittelmarktes in die Schiersteiner Straße einfahren wollte und verkehrsbedingt wartete, zusammen. Infolge des Zusammenstoßes wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt.

4. Angebranntes Essen löst größeren Einsatz aus, Wiesbaden, Dotzheim, August-Bebel-Straße, 11.04.2023, 21:25 Uhr

(mk) Am Dienstagabend kam es im Bereich der August-Bebel-Straße zu einem größeren Aufkommen von Einsatzfahrzeugen von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Gegen 21:25 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis darüber, dass in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein Rauchwarnmelder ausgelöst habe und zudem Rauchgeruch wahrnehmbar sei. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Rauchwarnmelder aufgrund angebrannten Essens ausgelöst hatte. Es kam zu keinerlei Personen- oder Gebäudeschäden, sodass alle Einsatzkräfte kurze Zeit später den Einsatz wieder beenden konnten.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell