POL-LM: Wertgegenstände aus geparkten Fahrzeugen entwendet +++ Sachbeschädigung an zwei Autos in Heringen +++ Mehrere Zusammenstöße mit Wildtieren - Vorsicht geboten!

1. Wertgegenstände aus geparkten Fahrzeugen entwendet, Hadamar, Breslauer Straße / Karl-Wilhelm-Diefenbach-Straße, Montag, 17.07.2023, 01:30 Uhr bis Dienstag, 18.07.2023, 08:00 Uhr

(fh)Am Montag und am Dienstag mussten zwei Personen aus Hadamar leider die Erfahrung machen, dass Wertgegenstände besser nicht im geparkten Auto zurückgelassen werden sollten. So war es Dieben ein leichtes, aus einem Ford in der Breslauer Straße und einem Renault in der Karl-Wilhelm-Diefenbach-Straße, jeweils Wertgegenstände zu stehlen.

Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Sachbeschädigung an zwei Autos in Heringen, Hünfelden-Heringen, Hubertusstraße, Sonntag 16.07.2023,16:00 Uhr bis Dienstag 18.07.2023, 07:00 Uhr.

(eh) In der Hubertusstraße in Hünfelden-Heringen kam es in der Zeit von Sonntag bis Dienstag zu zwei Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen. Unbekannte zerkratzten in der Nacht von Sonntag auf Montag die Fahrerseite eines ordnungsgemäß geparkten Skoda. In der darauffolgenden Nacht schlugen Unbekannte ebenfalls in der besagten Straße mithilfe eines Gegenstandes die hintere Fensterscheibe eines silbernen Volkswagen einer 62-Jährigen ein. In beiden Fällen entkamen die Täter unerkannt.

Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer (06431) 9140-0 um Hinweise.

3. Mehrere Zusammenstöße mit Wildtieren - Vorsicht geboten! Landkreis Limburg-Weilburg, Montag, 17.07.2023, bis Mittwoch, 19.07.2022

(fh)Die Polizei weist mit Blick auf die aktuell wieder steigenden Zahlen von Wildunfällen auf deren Gefahren hin. Alleine zwischen Montag und Mittwoch kam es im Landkreis Limburg-Weilburg zu mindestens acht Zusammenstößen mit Wildtieren, bei denen die angefahrenen Tiere in den meisten Fällen an der Unfallstelle verendeten und ein erheblicher Gesamtschaden entstand. Im besagten Zeitraum ereigneten sich die Unfälle unter anderem in Dornburg, Beselich, Runkel, Merenberg und Weilmünster. Hierbei entstand ein Gesamtschaden im hohen vierstelligen Bereich. Die beteiligten Fahrzeugführerinnen und -führer sowie Mitfahrende verletzten sich glücklicherweise nicht.

Die Polizei rät:

Unterschätzen Sie nicht die Gefährdung durch Tiere, die plötzlich die Straße überqueren. Gerade bei Fahrten durch ländliche Bereiche, Wald- und Wiesengebiete sollte vorsichtig gefahren werden - rechnen Sie insbesondere in den Morgenstunden, bei Dämmerung und nachts mit Wildwechsel. Passen Sie Ihre Fahrweise an, beachten Sie die entsprechenden Warnschilder und seien Sie bremsbereit. Wenn Sie Wild am Fahrbahnrand sehen, sollten Sie abblenden, abbremsen, hupen und gegebenenfalls anhalten. Schalten Sie die Warnblinkanlage ein und fahren Sie, wenn die Tiere sich entfernen, zunächst mit Schrittgeschwindigkeit weiter. Beobachten Sie dabei den Fahrbahnrand - einem Wildtier folgen oftmals noch weitere. Weichen Sie bei plötzlichem Wildwechsel oder einer unvermeidbaren Kollision nicht in den Gegenverkehr aus - bremsen Sie ab und halten Sie Ihre Fahrspur. Sollte es zu einem Zusammenstoß gekommen sein, versuchen Sie nicht, einem verletzten Tier zu helfen, es zu berühren oder gar mitzunehmen. Informieren Sie stattdessen umgehend die Polizei.

