PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Auf Baustelle Kraftstoff abgezapft +++ Fahrraddiebstahl vor Wohnhäusern +++ WhatsApp-Betrüger zwei Mal erfolgreich +++ Pkw geknackt +++ Alkoholisierter Radfahrer flüchtet

Limburg (ots)

1. Auf Baustelle Kraftstoff abgezapft, Weilmünster-Laubuseschbach, Neufelder Hof, Samstag, 15.07.2023, 15:00 Uhr bis Dienstag, 18.07.2023, 06:30 Uhr

(fh)Zwischen Samstag und Dienstag haben Diebe in Weilmünster-Laubuseschbach Kraftstoff ins Visier genommen. Zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt betraten die Unbekannten ein Baustellengelände am "Neufelder Hof", machten sich an einem dort aufbewahrten Dieseltank zu schaffen und entwendeten aus diesem unbemerkt mehrere Hundert Liter des Kraftstoffs. Aufgrund des Gewichtes und des Ausmaßes des entwendeten Treibstoffes geht die Polizei von einem entsprechenden Transportfahrzeug aus, welches die Langfinger nutzten.

Hinweise zum Diebstahl erbittet die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0.

2. Dreifacher Fahrraddiebstahl vor Wohnhäusern in Limburg, Limburg, Am Philippsdamm, Samstag 15.07.2023 bis Sonntag 16.07.2023, 13:00 Uhr

(eh) Von Samstag auf Sonntag wurden drei Fahrräder in der Straße "Am Philippsdamm" in Limburg gestohlen. Die bislang unbekannten Täter entwendeten zwei Räder, welche vor einem Wohnhaus abgestellt und mit einer Kette um Rahmen und Rad befestigt worden waren. Des Weiteren begaben sie sich in den freizugänglichen Innenhof des Hinterhauses und knackten das Schloss eines dritten Fahrrads, welches an einem Metallpfosten befestigt war. Der Wert der erlangten Fahrräder beträgt zusammen circa 2.000 EUR.

Die Limburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter (06431) 9140-0 Hinweise entgegen.

3. "WhatsApp"-Betrüger zwei Mal erfolgreich, Mengerskirchen, Mittwoch 12.07.2023 und Montag 17.07.2023

(eh) Gleich zwei Bürgerinnen des Kreises Limburg-Weilburg sind in den vergangenen Tagen von Unbekannten über "WhatsApp" hinters Licht geführt und um mehrere Tausend Euro betrogen worden. In beiden Fällen gingen die Betrüger nach derselben Masche vor und kontaktierten die Frauen mit einer für sie unbekannten Nummer über den beliebten Messengerdienst. Die ungewöhnliche Nummer wurde mit der Anschaffung eines neuen Handys begründet. Im weiteren Verlauf der Konversation schilderten die als angebliche Familienmitglieder getarnten Betrüger von finanziellen Sorgen und Engpässen und baten um Unterstützung. Leider durchschauten die beiden Frauen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass sie jeweils nicht mit dem eigenen Sohn kommunizierten und gingen auf die Bitte ein. Gleich mehrere Tausend Euro wurden so auf die zwei Konten der Täter überwiesen.

Die Polizei rät: Warnen Sie ihre Eltern und sprechen Sie mit ihnen über diese Masche! Ansonsten gilt ganz allgemein, niemals aufgrund eines Telefonats, einer Textnachricht oder einer Mail eine Überweisung zu tätigen oder Geld an unbekannte Personen zu übergeben. Sollten Sie tatsächlich Familienmitglieder um Geld bitten, dann verlangen Sie immer ein persönliches Erscheinen und übergeben Sie kein Geld an fremde Personen.

4. Pkw aufgebrochen, Limburg, Mainstraße / Ecke Rheinstraße, Sonntag 16.07.2023 auf Montag 17.07.2023

(eh) In der Nacht von Sonntag, auf Montag hat ein Unbekannter in der Mainstraße an der Ecke zur Rheinstraße in Limburg einen Audi A6 aufgebrochen. Der Unbekannte verschaffte sich mit Hilfe eines Steines, welchen er durch die Scheibe der Fahrerseite warf, Zutritt in das Auto. Dort entwendete er aus einem Fach ein Portemonnaie samt diverse Ausweisdokumente sowie eine EC-Bankkarte. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06431) 9140-0 um Hinweise.

5. Betrunkener Radfahrer verursacht Unfall und flüchtet, Hadamar, Am Elbbachufer, Borngasse, Montag, 17.07.2023, 18:40 Uhr

(fh)Am Montagabend versuchte ein betrunkener Radfahrer nach einem Unfall vor der Polizei zu flüchten. Die Konsequenz: Festnahme! Gegen 18:40 Uhr befuhr der 28 Jahre alte Radfahrer die Straße "Am Elbbachufer" entlang, verlor mutmaßlich aufgrund des vorangegangenen Alkoholgenusses die Kontrolle über sein Fahrrad und stieß mit einem dort geparkten Pkw zusammen. Hierbei wurde der bei dem Unfall leichtverletzte Mann von Zeugen beobachtet und angesprochen. Diese Tatsache hielt ihn jedoch nicht davon ab, sich auf sein Fahrrad zu schwingen und davonzufahren. Einer unterdessen verständigten Polizeistreife gelang es kurz darauf den Flüchtigen anzutreffen und festzunehmen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 1.2 Promille. Dies hatte für ihn eine Blutentnahme auf der Dienststelle zur Folge. Am geparkten Pkw entstand ein Sachschaden von knapp 500 Euro.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell