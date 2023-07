PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ In Notaufnahme randaliert und Polizei angegriffen +++ Einbruch in Freibad +++ Aggressiver Beifahrer schlägt zu +++ Fahrraddiebe machen Beute +++

Limburg

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. In Notaufnahme randaliert und Polizei angegriffen, Limburg, Auf dem Schafsberg, Freitag, 14.07.2023, 17:00 Uhr

(wie) Am Freitagnachmittag hat eine Frau in der Notaufnahme des Limburger Krankenhauses randaliert und Personal sowie Polizeibeamte angegriffen. Die 20-Jährige war zur Behandlung eines medizinischen Notfalls in die Notaufnahme eingeliefert worden. Während der Behandlung reagierte sie zunehmend aggressiver, nahm medizinisches Equipment an sich und versuchte sich selbst zu verletzen. Als das Krankenhauspersonal versuchte dies zu verhindern, wurde die Frau handgreiflich. Schließlich versuchte sie sogar sich mit einem Kabel zu strangulieren. Bundes- und Landespolizei eilten zur Hilfe und wurden ebenfalls von der 20-Jährigen angegriffen und bespuckt. Die Frau wehrte sich massiv gegen ihre Festnahme und versuchte die Beamten der Bundespolizei zu treten. Nachdem die Polizei die Frau fixieren konnte, war es möglich die medizinische Versorgung zu beginnen. Anschließend stellten die Beamten die 20-Jährige in einer Fachklinik vor, wo sie stationär aufgenommen wurde. Mehrere Pflegekräfte der Notaufnahme klagten über Schmerzen durch die Angriffe der Frau.

2. Einbruch in Freibad,

Hünfelden-Dauborn, Am Schwimmbad, Samstag, 15.07.2023, 19:15 Uhr bis Sonntag, 16.07.2023, 09:20 Uhr

(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind Unbekannte in das Freibad in Dauborn eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zugang zum Gelände des Freibades und begaben sich zum dortigen Kiosk. An diesem versuchten sie mehrere Türen aufzuhebeln, scheiterten aber offenbar. Schließlich drangen die Unbekannten noch in ein Büro ein und entwendeten daraus Schlüssel. Nachdem auch damit die Kiosktüren nicht zu öffnen waren, verschwanden die Täter unerkannt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 500 EUR. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

3. Aggressiver Beifahrer schlägt zu,

Weilburg, Hainallee, Sonntag, 16.07.2023, 18:10 Uhr

(wie) Ein aggressiver Beifahrer hat am Sonntagabend einen Autofahrer in Weilburg geschlagen und bedroht. Gegen 18:10 Uhr ist ein 41-Jähriger mit einem Audi in der Waldhäuser Straße unterwegs gewesen. Hierbei kam es an der Kreuzung zur Berliner Straße zu einem Aufeinandertreffen mit einem Mercedes, bei dem es fast zu einer Berührung der Fahrzeuge kam. Da die beteiligten die Situation unterschiedlich einschätzten, hielten beide Fahrzeuge in der Hainallee an. Der 41-jährige Audi-Fahrer und der 42-jährige Beifahrer des Mercedes stiegen aus und gerieten in Streit. Bei der Auseinandersetzung schlug der 42-Jährige seinem Kontrahenten dann mehrfach gegen den Kopf, wodurch auch eine Sonnenbrille zu Boden fiel und beschädigt wurde. Zudem soll der Mann den Audi-Fahrer mehrfach bedroht haben. Als Zeugen auf die Situation aufmerksam wurden, stieg der 42-Jährige wieder in den Mercedes und ließ sich davon fahren. Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung, Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

4. Papiercontainer in Brand gesetzt,

Weilmünster, Weilstraße, Montag, 17.07.2023, 01:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Sonntag auf Montag ist in Weilmünster ein Papiercontainer in Brand gesetzt worden. Anwohner in der Weilstraße bemerkten kurz vor 01:00 Uhr einen brennenden Müllcontainer an einem Mehrfamilienhaus. Sie verständigten die Feuerwehr und versuchten selbst die Flammen zu löschen. Da sie den Container zudem von der Hauswand wegschoben, wurde ein Übergreifen des Brandes auf das Haus verhindert. Die Feuerwehr löschte dann die Flammen komplett. Durch den Brand wurden der Papiercontainer und eine weitere Mülltonne zerstört. Die Polizei ermittelt wegen einer möglichen Brandstiftung und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

5. Hochwertiges E-Mountainbike gestohlen, Limburg, Wiesbadener Straße, Sonntag, 16.07.2023, 02:15 Uhr

(wie) Ein Unbekannter hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein hochwertiges E-Mountainbike in Limburg gestohlen. Der Dieb verschaffte sich gegen 02:15 Uhr Zugang zu einem umzäunten Tennisplatz auf einem Vereinsgelände in der Wiesbadener Straße. Dort begab er sich zu dem überdacht abgestellten Fahrrad eines 28-Jährigen. Dies entwendete der Täter mitsamt einem ebenfalls abgestellten Rucksack. Anschließend entkam der Dieb mit seiner Beute im Wert von circa 12.000 EUR. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

6. Fahrräder in Hadamar entwendet,

Hadamar, Mainzer Landstraße, Samstag, 15.07.2023, 19:00 Uhr bis Sonntag, 16.07.2023, 10:00 Uhr

(wie) In Hadamar wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere Fahrräder entwendet. Unbekannte hatten offenbar im Schutze der Dunkelheit den Hinterhof eines Wohnhauses in der Mainzer Landstraße betreten. Dort öffneten sie gewaltsam mehrere Fahrradschlösser und gelangten so an ein E-Bike der Marke "Cube", ein Herrenrad und ein Kinderfahrrad. Die Diebe flohen anschließend unerkannt mit ihrer Beute im Wert von über 5.000 EUR. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06192/ 2097-0 um Hinweise.

7. Autos beschädigt,

Limburg/ Runkel, Freitag, 14.07.2023 bis Sonntag, 16.07.2023

(wie) Am Wochenende wurden Fahrzeuge in Limburg und in Runkel beschädigt. In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein Unbekannter in der Runkeler Römerstraße die linke Fahrzeugseite eines geparkten BMW X7 beschädigt und anschließend die Verkleidung und das Spiegelglas des Außenspiegels entwendet. Von Samstag auf Sonntag hat dann ein Unbekannter einen VW in der Limburger "Elzer Straße" beschädigt. Zunächst wurde ein Reifen eingestochen, später fiel dann noch ein zerschlagener Außenspiegel und das zerkratzte Heck auf. In beiden Fällen entkamen die Täter unerkannt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt über 2.000 EUR. Die Polizei ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

8. Radfahrer schwerverletzt,

Weilburg-Gaudernbach, Am Steilhang, Sonntag, 16.07.2023, 20:30 Uhr

(wie) Am Sonntagabend ist ein Radfahrer bei einem Unfall in Gaudernbach schwer verletzt worden. Der 17-Jährige war mit seinem Fahrrad auf der stark abschüssigen Straße "Am Steilhang" in Richtung Brückenstraße unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Gefährt, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hausmauer. Offenbar hatte der Jugendliche erst einen Tag zuvor das Radfahren erlernt. Bei dem Aufprall wurde der 17-Jährige schwerstverletzt. Nach notärztlicher Behandlung musste er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

9. Bei Verkehrsunfall verletzt,

Dornburg, Landesstraße 3364, Sonntag, 16.07.2023, 00:30 Uhr

(wie) Bei Dornburg wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Mann bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der 79-Jährige war mit einem Citroen auf der L 3364 von Frickhofen in Richtung Langendernbach unterwegs. In einer Linkskurve nach dem Bahnübergang verlor er plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach eigenen Angaben hatte er kurz das Bewusstsein verloren. Bei dem Unfall wurde der 79-Jährige leicht verletzt, ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf circa 2.000 EUR.

