Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Einbruch in eine Wohnung - Zeugen gesucht

Viersen (ots)

Am 05.07.2023 hat es zwischen 07.15 Uhr morgens und 17.00 Uhr nachmittags einen Einbruch in eine Wohnung auf dem Willy-Brandt-Ring in Viersen gegeben. Unbekannte Täter hebelten die Wohnungstüre auf und verschafften sich somit Zugang zu dem Objekt. Die Unbekannten durchwühlten Wohnräume. Ob etwas entwendet wurde ist nach derzeitigem Ermittlungsstand unklar. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Falls Sie auffällige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. / AM (652)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell