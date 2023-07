Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: St. Tönis/ Dülken: Wohnungseinbrüche - Kripo bittet um Hinweise

St. Tönis/ Dülken (ots)

St. Tönis/ Dülken: Wohnungseinbrüche - Kripo bittet um Hinweise Zwischen Montag, 16.00 Uhr, und Dienstag, 08.00 Uhr, brachen Unbekannte in eine Doppelhaushälfte auf dem Daniel-P-.-Neumann-Ring in Dülken ein. Der oder die Täter verschafften sich über die Trassentür gewaltsam Zugang zum Haus und entwendeten nach ersten Feststellungen einen Laptop. In der Nacht zu Mittwoch gab es einen Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Heinrich-Böll-Straße in St. Tönis. Der oder die Einbrecher hebelten die Tür der Wohnung in der dritten Etage auf und stahlen unter anderem einen Computer und einen Bildschirm. Hinweise auf Tatverdächtige erbittet das KK 2 in Dülken über die 02162/377-0. /wg (650)

