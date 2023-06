POL-FR: Eisenbach (Hochschwarzwald): 17-jähriger Mopedfahrer bei Unfall tödlich verletzt

Freiburg (ots) - Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald [Stadt Titisee-Neustadt;] Am Donnerstag den 22.06.2023, im Zeitraum zwischen 17:30 Uhr und 22:30 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person einen im Eingangsbereich einer Pizzeria befindlichen Feuerzeugautomaten. Die Person betrat den Eingangsbereich des in der Pfauenstraße befindlichen Lokals, packte den ca. einen Meter großen Automaten und flüchtete in unbekannte Richtung. Dem Geschädigten entstand ein ...

