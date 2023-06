Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Radfahrer wird von seinem Zweirad gerissen und geschlagen

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Schluchsee;]

Am 25.06.23, gg. 17:15 Uhr kam es auf dem Radweg, angrenzend zur B500, zwischen Altglashütten und Schluchsee-Aha, zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 50-jähriger Radfahrer von einem weiteren Zweiradfahrer geschlagen wurde. Die beiden Radfahrer befuhren den Radweg, als es höchst wahrscheinlich nach einem Überholmanöver des Geschädigten zu einem Streit der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Der bislang noch unbekannte Radfahrer, zog den Geschädigten von seinem Rad und schlug danach mehrfach auf diesen ein. Danach fuhr er, während er den Geschädigten beleidigte, in Richtung Lenzkirch davon. Der Geschädigte wurde durch den Angriff leicht verletzt.

Bei dem Schläger handelte es sich um einen ca. 50 Jahre alten Mann mit blonden, halblangen Haaren. Der unbekannte Mann trug ein weißes Tanktop. Auffallend sei gewesen, dass am Fahrrad des Beschuldigten ein roter Hundeanhänger angehängt war.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. weitere Zeugen/Geschädigte des Vorfalls sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell