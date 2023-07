Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Einbruch in eine Bäckerei - Polizei ermittelt

Kempen (ots)

Zwischen dem 03.07.2023, 18.30 Uhr und dem 04.07.2023, 05.30 Uhr hat es einen Einbruch in eine Bäckerei auf der Hülser Straße in Kempen gegeben. Bislang unbekannte Tatverdächtige verschafften sich Zugang zu dem Objekt, indem sie eine rückwärtige Türe aufhebelten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten die Unbekannten Bargeld. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der 02162/377-0 entgegen. / AM (651)

