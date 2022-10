Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Unfall auf der Bundesstraße 296: Zeugen gesucht

Nachtrag zur Pressemeldung vom 11.10.2022, 09:05 Uhr

Calw (ots)

Dem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 296 zwischen Oberreichenbach und Hirsau ist wohl ein Überholvorgang des 38-jährigen Opel-Fahrers vorausgegangen.

Nach Stand der Ermittlungen war der Opel-Fahrer von Oberreichenbach kommend in Richtung Hirsau unterwegs. Vor dem Unfall mit dem Gegenverkehr überholte er einen bislang unbekannten Pkw. Der Überholte wird gebeten, sich zu melden und sich als Zeuge zur Verfügung zu stellen. Ebenso können sich weitere Personen, die Hinweise auf den Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 06:55 Uhr ereignete, beim Verkehrsdienst in Pforzheim unter der Rufnummer 07231 186-3111 telefonisch melden.

