POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wiernsheim - Alkoholisiert von Fahrbahn abgekommen

Wiernsheim (ots)

Leichte Verletzungen zog sich am Montagabend ein 58-jähriger Pkw-Lenker zu, nachdem er mit seinem VW von der Fahrbahn der Landesstraße 1135 abgekommen war.

Nach derzeitigem Sachstand war der VW-Fahrer, gegen 20:30 Uhr, auf der Landesstraße von Serres kommend in Fahrtrichtung Iptingen unterwegs. Im Bereich einer Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab, überfuhr zunächst einen Leitpfosten und beschädigte ein Verkehrszeichen. In der Folge fuhr das Fahrzeug über Grasbewuchs und Gebüsch in ein nahegelegenes Waldstück, wo die Unfallfahrt endete. Als die Polizei eintraf, waren bereits Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort, um sich um den Verletzten zu kümmern. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von über 1,8 Promille bei dem 58-jährigen Fahrer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und musste eine Blutprobe abgeben. Auch sein Führerschein wurde einbehalten und er muss sich in einem Strafverfahren verantworten. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L 1135 für den Durchgangsverkehr vorübergehend gesperrt.

