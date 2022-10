POL-Pforzheim: (Enzkreis) Eisingen - Kindergarten heimgesucht und Schaden hinterlassen

Wildberg (ots) - Zu einem Wohnhausbrand mit einem Sachschaden in Höhe von etwa 250.000 bis 300.000 Euro ist es am Montagmittag in Wildberg gekommen. Gegen 11:30 Uhr wurde Rauch aus einem Dachstuhl in der Pfalzgrafenstraße gemeldet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ging der Brand wohl aufgrund eines technischen Defekts von der Küche aus und griff auf den Dachstuhl über. Das Feuer war gegen 12:30 Uhr gelöscht. Das ...

