PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Diebstahl aus Pkw+++Trunkenheitstest+++Bedrohung mit Messer+++

Limburg (ots)

Diebstahl aus PKW

Tatort: 35781 Weilburg, Wilhelmstraße Tatzeit: Samstag, 15.07.2023, 23:30 Uhr bis Sonntag, 16.07.2023, 05:30 Uhr Sachverhalt: Ein unbekannter Täter öffnete ein wohl unverschlossenes Fahrzeug. Aus dem Inneren des Kleinbusses wurden mehrere Gegenstände entwendet. Die Summe des Stehlguts beträgt ca. 180 EUR. Ein Sachschaden ist nicht entstanden. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Weilburg unter der Rufnummer 06471 93860 entgegen.

Bedrohung mit Messer

Tatort: Grabenstraße, 65589 Hadamar Oberzeuzheim Tatzeit: Samstag 15.07.2023, 16:50 Uhr

Der Geschädigte traf im Hausflur des Mehrfamilienhauses auf einen fremden Mann, welcher augenscheinlich alkoholisiert war und im Keller des Hauses geschlafen hatte. Als der Mann aus dem Haus ging und der Geschädigte ihm folgte, zog dieser ein Küchenmesser aus der Hose und bedrohte damit den Geschädigten. Dieser flüchtete sich in Haus und verschloss die Tür. Der Mann fuhr anschließend mit einem Fahrrad in Richtung Dorfmitte davon. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg in Limburg in Verbindung zu setzen.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Tatort: B8 Limburg, 65549 Limburg Tatzeit: Sonntag 16.07.2023, 05:25 Uhr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am frühen Sonntagmorgen in Limburg, in Höhe der Gärtnerei Dehner ein Pkw kontrolliert. Es stellte sich schnell heraus, dass der 32-jährige Fahrer unter Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,37 Promille. Auf der Polizeistation wurde eine Blutentnahme bei dem Fahrer durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Im Anschluss an die Maßnahmen wurde der Mann von der Dienststelle entlassen.

