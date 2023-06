Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwerstverletzt nach Verkehrsunfall

Dachwig (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Morgen, gegen 09.00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B176 zwischen Döllstädt und Gräfentonna. Ein 19-jähriger Fahrer eines VW Golf fuhr in Richtung Dachwig, ein 27-jähriger Fahrer eines LKW fuhr in entgegengesetzte Richtung. Der 19-Jährige kam mit seinem Fahrzeug nach links und kollidierte seitlich mit dem LKW. Es entstand Sachschaden am VW, Personen verletzten sich nicht. Infolge des Verkehrsunfalles bildete sich ein Stau, an dessen Ende eine 45-Jährige mit ihrem VW Passat stand. Eine 18-jährige Fahrerin eines BMW Kraftrades befuhr die B176 von Richtung Dachwig in Richtung Döllstädt, übersah offenbar das Stauende und fuhr auf den stehenden VW Passat auf. Aufgrund des Zusammenstoßes wurde die Motorradfahrerin über das PKW-Dach geschleudert und kam dann auf dem Boden zum Liegen. Dabei verletzte sich die 18-Jährige schwer und wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Das Kraftrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die B176 war zeitweise voll gesperrt. (jd)

