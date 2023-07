Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Heckscheibe zerstört

In der Nacht zu Montag ist in Esens ein Auto beschädigt worden. Zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, 18.15 Uhr, zerstörten Unbekannte auf einem Grundstück an der Norder Straße die Heckscheibe eines Audi und zerstachen einen Reifen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04971 926500 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Fahrer eines silbernen Opel gesucht

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht kam es am Freitag in Friedeburg. Gegen 17.45 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Opel-Fahrer auf der Wieseder Straße in Fahrtrichtung Wiesmoor und geriet in Höhe der Hausnummer 87 auf die Gegenfahrbahn. Ein 26-jähriger BMW-Fahrer, der dem Opel entgegenkam, musste ausweichen und kam von der Fahrbahn ab. Er landete auf einem Maisfeld und wurde leicht verletzt. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Es soll sich bei dem Opel um eine silberne Limousine älteren Baujahrs mit Stahlfelgen, schwarzen Außenspiegeln und Leeraner Städtekennung gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund unter 04462 9110 entgegen.

Utarp - Radfahrer verletzt

Einen Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Motorradfahrer hat es am Montag in Utarp gegeben. Ein 89-jähriger Fahrradfahrer überquerte gegen 17 Uhr in Höhe Börgweg die Esenser Straße und übersah hierbei offenbar einen herannahenden 20-jährigen Motorradfahrer. Ein Zusammenstoß konnte verhindert werden. Der Radfahrer wurde dennoch leicht verletzt.

Carolinensiel - Unfallflucht

In der Bahnhofstraße in Carolinensiel kam es am Montag zu einer Unfallflucht. Auf einem dortigen Parkplatz touchierte ein Unbekannter zwischen 13 Uhr und 20.30 Uhr einen Hyundai i10 und verursachte einen Schaden im vierstelligen Euro-Bereich. Der Verursacher flüchtete, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

