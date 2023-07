Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Großefehn - Verdächtige Obstverkäufer

In Westgroßefehn waren am Montag verdächtige Obstverkäufer unterwegs. In der Leerer Landstraße sprachen am Vormittag zwei männliche Personen eine Seniorin vor ihrer Haustür an und wollten ihr eine Kiste Äpfel verkaufen. Die Verkäufer sollen die Frau unter Druck gesetzt haben, bis sie schließlich 50 Euro für die Kiste zahlte. Anschließend fuhren die Männer mit einem dunklen Fahrzeug davon. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu den Personen unter 04944 914050.

Südbrookmerland - Vereinsheim aufgebrochen

In ein Vereinsheim in Victorbur ist eingebrochen worden. Unbekannte verschafften sich am Sportplatz in der Schulsiedlung in der Zeit zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 11 Uhr, gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Fußballvereins. Sie entwendeten unter anderem Werkzeuge. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Norden - E-Bike gestohlen

Am Freitag ist in Norden ein E-Bike mitsamt Spiegeln und Satteltaschen gestohlen worden. Das anthrazitfarbene Damenrad der Marke Fischer stand in der Straße Glückauf vor einem Sonderpostenmarkt. Zwischen 10.30 Uhr und 12 Uhr wurde es entwendet. Hinweise auf den Verbleib des Damenrads nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

