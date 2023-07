Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Montag, den 10.07.23

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Diebstahl

Eine bislang unbekannte Person entwendete in der Nacht zu Sonntag insgesamt 13 Solarlampen aus einem Vorgarten in der Marktstraße in Norden und beschädigte obendrein den Briefkasten des dortigen Wohnhauses. Die Tat ereignete sich vermutlich zwischen 3 und 5 Uhr. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Norden zu melden unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Norden - Verkehrsunfallflucht

Am Wochenende kam in Norddeich zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein derzeit unbekannter Autofahrer stieß in der Badestraße auf dem Parkplatz 3 gegen einen braunen Audi A1. Dieser war dort in der Zeit von Samstag, 07.50 Uhr, bis Sonntag, 15.30 Uhr, ordnungsgemäß geparkt. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei Norden nimmt Hinweise zum Unfallfahrer entgegen unter Telefon 04931 9210.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Diebstahl

Eine bislang unbekannte Person entwendete in am Sonntagmittag einen Fahrradsattel der Marke "Brooks" sowie die dazugehörige Federstütze der Marke "by Schulz" von einem abgestellten E-Bike auf dem Parkplatz "Am Hafen Ost" in Esens. Die Tat ereignete sich vermutlich zwischen 11.30 und 14.30 Uhr. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Esens zu melden unter Telefon 04971 926500.

Esens - Bushaltestelle beschädigt

Unbekannte zerstörten am Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr auf bislang unbekannte Art und Weise eine Glasscheibe einer Bushaltestelle am Busbahnhof in der Straße An der Eisenbahn in Esens. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und nimmt Hinweise zu den Tätern entgegen unter Telefon 04462 9110.

Westerholt - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ein 35-Jähriger aus Osteel befuhr am Sonntagmittag gegen 12.30 Uhr mit einem Motorroller den Königsweg in Westerholt ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Dem Mann wurde von der Polizei die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Stedesdorf - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ein 26-jähriger Mann aus Dissen befuhr am Sonntag gegen 11.15 Uhr mit einem Fahrzeuggespann den Ottersweg in Stedesdorf und wurde dort von der Polizei kontrolliert. Die Polizeibeamten stellten während der Kontrolle fest, dass das Fahrzeuggespann in etwa 5 Tonnen wog und der 26-Jährige nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis zum Fahren eines solchen Fahrzeuggespanns verfügte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Schwerer Verkehrsunfall

Auf der Eggelinger Straße in Wittmund kam es am Sonntagnachmittag gegen 14.35 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 62-jähriger aus Bonn war dort zunächst mit seinem Wohnmobil in Richtung Wittmund unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er auf gerader Strecke alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte einen Straßenbaum und kollidierte schließlich nach einigen Metern frontal mit einem weiteren Straßenbaum. Der 62-Jährige wurde durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und wurde anschließend schwer verletzt in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Das Wohnmobil war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell