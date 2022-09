POL-DN: WhatsApp-Betrugsmasche weiter erfolgreich

Düren (ots) - In Hoven haben Unbekannte zwischen Montag (05.09.2022) 16:00 Uhr und Dienstag (06.09.2022) 07:40 Uhr einen Transporter in der Straße Wechselsaat aufgebrochen. Mit diversen Baumaschinen und Werkzeugen flüchteten sie. Der Firmentransporter wurde von einem Mitarbeiter am Montagnachmittag an der Straße geparkt. Als er am Dienstagmorgen wieder einstieg, bemerkte er den Vorfall. Der oder die Täter hatten die ...

