POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 08.07.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

- keine presserelevanten Ereignisse

Verkehrsunfallgeschehen

Südbrookmerland - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Beteiligten

Eine aus Südbrookmerland stammende 70-jährige Pkw-Führerin befuhr in Südbrookmerland die B 210 in Richtung Emden. In Moordorf übersah sie den Pkw eines ebenfalls aus Südbrookmerland stammenden 19-jährigen jungen Mannes, welcher verkehrsbedingt vor einer Rotlicht zeigenden Lichtzeichenanlage stand. Die 70-jährige Pkw-Führerin fuhr heftig auf den stehenden Pkw auf. Hierbei wurde sie nicht unerheblich verletzt. Der 19-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An den Pkw entstand ein geschätzter Schaden von insgesamt ca. 6000,- Euro.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

- keine presserelevanten Ereignisse

Verkehrsgeschehen

Hinte - Verkehrsunfallflucht

Der 32-jährige Geschädigte stellte am 06.07.2023 an seinem in der Karkstraat in Hinte abgeparkten grauen Opel Zafira, im Bereich des hinteren linken Kotflügels, einen Unfallschaden fest. Der z. Zt. unbekannte Verursacher entfernte sich vom Verkehrsunfallort, ohne sich in irgendeiner Art und Weise um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der genannte Tatzeitraum erstreckt sich von 06.07.2023 bis 07.07.2023. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931/921-115 entgegen.

Norden - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitagmittag kam es in Norden, im Deepsweg, zu einer routinemäßigen Verkehrskontrolle eines Fahrzeugführers mit geführtem Kleinkraftrad. Während der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der 54-jährige Norder nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrzeugführer in der Folge untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wurde entsprechend eingeleitet.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

- keine presserelevanten Ereignisse

Verkehrsgeschehen

Schweindorf - Pkw kommt von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Gebäude

In der Nacht zu Samstag kam auf der Esenser Straße in 26556 Schweindorf ein PKW aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und fuhr anschließend in eine angrenzende Autowerkstatt. Am Gebäude entstand Sachschaden. Wer schlussendlich den PKW führte, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

