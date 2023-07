Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Einbruch in Imbiss

Hage - Autofahrer mit Baum kollidiert

Aurich - Unfallflucht

Südbrookmerland - Auffahrunfall

Aurich - Spiegel abgefahren und geflüchtet

Marienhafe - Kind verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Einbruch in Imbiss

In einen Imbiss in der Osterstraße in Aurich ist eingebrochen worden. In der Nacht zu Donnerstag stiegen bislang Unbekannte in die Räumlichkeiten der Lokalität ein und erbeuteten nach ersten Erkenntnissen Bargeld. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten sich unter 04941 606215 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Hage - Autofahrer mit Baum kollidiert

Ein Autofahrer ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Hage mit einem Baum kollidiert. Um kurz nach 9 Uhr fuhr der 71-jährige Fahrer eines Honda auf der Blandorfer Straße in Richtung Westerholt und kam offenbar nach links von der Fahrbahn ab. Er stieß gegen einen Baum und wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Auch ein Notarzt war vor Ort. Der Honda musste abgeschleppt werden. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter 04931 9210 zu melden.

Aurich - Unfallflucht am Dreekamp

Auf dem Parkplatz eines Supermarkts am Dreekamp in Aurich kam es zu einer Unfallflucht. Am Donnerstag zwischen 19.30 Uhr und 20 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer einen blauen Volvo XC 60 am Kotflügel vorne rechts. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04941 606215.

Aurich - Unfallflucht am Georgswall

Zu einer Unfallflucht kam es am Donnerstag auf dem Parkplatz am Georgswall in Aurich. Von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr stand ein schwarzer Mini Cooper rückwärts geparkt an der Mauer zur Tiefgarage. Als der Halter zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er Dellen und Kratzer an der Beifahrertür fest. Ein Verursacher ergab sich nicht zu erkennen. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei unter 04941 606215.

Südbrookmerland - Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall auf der B 72 in Südbrookmerland der Fahrer eines Wohnmobils verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 7.20 Uhr ein 52-jährige Lastwagenfahrer auf der Bundesstraße und musste verkehrsbedingt abbremsen. Der nachfolgende 31-jährige Wohnmobilist erkannte dies offenbar zu spät und fuhr auf den Anhänger des Lkw auf. Der 31-Jährige wurde leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich.

Aurich - Spiegel abgefahren und geflüchtet

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Donnerstag auf der B210 in Aurich ereignet hat. In der Zeit zwischen 9.15 Uhr und 9.55 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug einen schwarzen Ford Transporter, der am Fahrbahnrand in einer Parklücke stand. Der Spiegel wurde abgefahren. Der Verursacher flüchtete unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Marienhafe - Kind verletzt

Ein Kind ist bei einem Verkehrsunfall in Marienhafe leicht verletzt worden. An Donnerstag gegen 13.20 Uhr fuhr ein 25-jähriger Mann mit einem Quad rückwärts von einem Grundstück auf die Burgstraße. Hierbei übersah er offenbar einen neunjährigen Jungen auf dem Fahrrad. Der Junge stürzte und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

