Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Polizeieinsatz in der Osterstraße

Landkreis Aurich (ots)

In der Osterstraße in Norden hat am Donnerstag ein 40-jähriger Mann einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Mann kletterte gegen 11.15 Uhr auf das Dach eines Wohnhauses und warf aus etwa acht Metern Höhe mit Ziegeln in Richtung Straße. Beinahe traf er eine Passantin. Im weiteren Verlauf wurde der 40-Jährige von Polizeibeamten überwältigt und in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird nun ermittelt. Die Polizei bittet die bislang unbekannte Passantin, die beinahe von einem Dachziegel getroffen wurde, sich unter 04931 9210 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell