Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - Vandalismus an Grundschule

Norden - Unfall auf Kreuzung

Upgant-Schott -Unfallzeugen gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Großefehn - Vandalismus an Grundschule

Auf dem Gelände einer Grundschule im Ülkeweg in Spetzerfehn kam es zu Sachbeschädigungen. Unbekannte beschmierten zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 7.40 Uhr die Außenwände der Schule mit Farbe. Zudem wurde in dem genannten Zeitraum ein Gullideckel in die Scheibe eines Schuppens geworfen. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Norden - Unfall auf Kreuzung

Zwei Autofahrer sind am Mittwoch in Norden an der Ecke Glückauf / Osterstraße kollidiert. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 15.50 Uhr eine 77-jährige Mercedes-Fahrerin auf der Straße Glückauf und wollte nach links in die Osterstraße abbiegen. Hierbei nahm sie offenbar einem 38-jährigen VW-Fahrer die Vorfahrt und stieß mit ihm auf der Kreuzung zusammen. Die 77-Jährige und der 38-Jährige wurden vom Rettungsdienst zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich.

Upgant-Schott -Unfallzeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag in Upgant-Schott ereignet hat. An der Ecke Kirchstraße / Am Sandkasten stießen gegen 13.10 Uhr ein 42-jähriger Pedelec-Fahrer und eine Autofahrerin zusammen. Der Pedelec-Fahrer stürzte. Die Personalien der Autofahrerin sind bisher nicht bekannt. Zeugen des Unfalls werden daher gebeten, sich bei der Polizei Marienhafe unter 04934 910590 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell