LPI-J: Party für Diebstahl genutzt

Weimar (ots) - Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachten der oder die noch unbekannten Täter an insgesamt 14 Tatorten im Bereich Lindenberg in Weimar Graffiti an. Hier wurden diverse Schriftzüge mittels schwarzer und grüner Sprühfarbe an Straßenlaternen, Schildern, Zäunen und Mauern angebracht, die einen Bezug zum ortsansässigen Fußballverein aus Weimar erkennen ließen. Der hierbei entstandene ...

mehr