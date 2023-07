Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizei Aurich/Wittmund: Wittmund - Mutmaßlicher Brandstifter in Untersuchungshaft

Aurich/Wittmund (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizei Aurich/Wittmund

Wittmund - Mutmaßlicher Brandstifter in Untersuchungshaft

Nach einem Wohnhausbrand Ende Juni in Wittmund-Burhafe hat die Polizei am Dienstag einen Tatverdächtigen festgenommen. Der Heranwachsende aus dem Landkreis Wittmund wurde einem Haftrichter vorgeführt und befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Der junge Mann steht im Verdacht, für eine besonders schwere Brandstiftung eines Wohnhauses in Wittmund verantwortlich zu sein. Bei dem Brand am Samstag, 24.06.2023, in der Barkhausenstraße war in den frühen Morgenstunden zunächst ein Carport in Brand geraten. Das Feuer hatte sich schnell auf mehrere Pkw und das angrenzende Wohnhaus ausgebreitet. Eine 52-jährige Frau und ein siebenjähriges Kind, die sich in dem Haus aufhielten, atmeten Rauchgase ein und mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Die Frau kam ins Krankenhaus. Mehr als 60 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren waren ausgerückt und übernahmen die Löscharbeiten. Auch Mitarbeiter des DRK, der Unteren Wasserbehörde und der örtliche Stromversorger waren alarmiert worden.

Die Brandursachenforschung ergab, dass das Feuer vorsätzlich gelegt worden war. Die Polizei ermittelte daraufhin wegen des Verdachts der besonders schweren Brandstiftung. Die Spuren führten die Ermittler schließlich zu einem Heranwachsenden aus dem Landkreis Wittmund.

Der Tatverdächtige konnte am Dienstag festgenommen werden und wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aurich am Mittwoch einem zuständigen Richter beim Amtsgericht Wittmund vorgeführt. Gegen den jungen Mann wurde Haftbefehl wegen besonders schwerer Brandstiftung erlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell