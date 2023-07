Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag/Sonntag, den 08./09.02.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Nach Streit mit Messer bedroht

Am Sonntagmorgen kam es in Aurich zu einem Streit zwischen einem 55-jährigen Auricher und einem 25-jährigen Ihlower. Der Ihlower zog dabei ein Messer und bedrohte damit seinen Kontrahenten, welcher die Polizei verständigte. Der Täter konnte im Nahbereich angetroffen und in Gewahrsam genommen werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Aurich - Bei Festnahme Widerstand geleistet

Am Samstagmittag hat ein Zeuge in der Friedhofstraße den Täter zu einer Körperverletzung wiedererkannt und der Polizei gemeldet. Als diese daraufhin am Ort erschien, stellten sie fest, dass gegen den 22-jährigen Auricher ein Unterbringungsbeschluss vorlag. Als dieser umgesetzt werden sollte, leistete der 22-Jährige Widerstand gegen die Polizisten, konnte seine Ingewahrsamnahme jedoch nicht verhindern. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Großefehn - Defibrillator entnommen und beschädigt

Unbekannte haben zwischen Freitagabend und Samstagmittag auf dem Gelände der Grundschule Spetzerfehn einen Defibrillator aus der Halterung entnommen und diesen zerstört. Zudem wurden diverse Glasflaschen auf dem Schulgelände zerschlagen. Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen bei der Polizei Wiesmoor unter 04944-914050 mitzuteilen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Zusammenstoß zwischen Radfahrerin und Motorrad

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Fahrrad auf der Emder Straße in Aurich wurde die 86-jährige Radfahrerin am Samstagnachmittag schwer verletzt. Die Radfahrerin hatte zuvor die Emder Straße trotz für sie rot zeigender Ampel von der Sparkassenarena kommend in Richtung Staatsanwaltschaft überquert und wurde dabei von einer 62-Jährigen Motorradfahrerin erfasst, die in Richtung Emden unterwegs war. Beide stürzten mit ihren Fahrzeugen. Die Motorradfahrerin zog sich nur leichte Verletzungen zu. Die Radfahrerin wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Aurich gebracht. Eine Lebensgefahr kann nach derzeitigem Stand ausgeschlossen werden.

Aurich - Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern

Ebenfalls am Samstagnachmittag kamen sich auf dem Radweg der Esenser Straße, Höhe Skagerrakstraße, zwei Radfahrer entgegen und stießen zusammen. Ein 15-jährige Radfahrer überholte seinerseits einen Fußgänger und übersah dabei einen entgegenkommenden 52-jährigen Rennradfahrer. Durch den Zusammenstoß wurde der Rennradfahrer leicht verletzt und musste von einem Rettungswagen behandelt werden.

Wiesmoor - Betrunken mit Motorrad unterwegs

Ein 46-jähriger Großefehntjer wurde am Samstagabend auf der Hauptstraße in Wiesmoor mit seinem Motorrad von der Polizei kontrolliert. Die Beamten stellten fest, dass der Motorradfahrer unter Alkoholeinfluss stand und führten einen Alkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von fast zwei Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein eingezogen. Nun muss er sich in einem Strafverfahren verantworten.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

-Fehlanzeige-

Verkehrsgeschehen

Norden - Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss

Am Samstag wurde die Polizei gegen 21:20 Uhr zu einem gestürzten Fahrradfahrer in die Norddeicher Straße gerufen. Die Beamten stellten fest, dass der 43-jährige Norder mit seinem Fahrrad in den Grünstreifen gefallen war. Er blieb unverletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Dornum - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

In der Cankebeerstraße kontrollierte die Polizei am Samstag gegen 21:35 Uhr einen 42-jährigen Mann aus Marienhafe. Dieser war mit einem fahrerlaubnispflichtigen Kleinkraftrad (KKR) unterwegs. Es wurde festgestellt, dass der Mann nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügte. Zudem war das von ihm benutzte KKR nicht versichert. Gegen den Mann wurde entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Landkreis Wittmund

Keine presserelevanten Ereignisse

