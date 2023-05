Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Falsches Kennzeichen, keinen Führerschein und Drogen genommen

Meiningen (ots)

Einen 36-jährigen Autofahrer kontrollierten Beamte der Meininger Polizei Mittwochmorgen in der Eleonorenstraße in Meiningen. Dabei stellten sie fest, dass die am PKW angebrachten Kennzeichen zu einem anderen Fahrzeug gehörten. Zudem fuhr der 36-Jährige ohne eine gültige Fahrerlaubnis zu besitzen und eine Drogenvortest schlug positiv an. Er musste eine Blutprobe im Krankenhaus abgeben. Anzeigen unter anderem wegen Urkundenfälschung und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis waren die Folge.

