Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ohne Führerschein und Versicherung, dafür mit Drogen im Blut

Meiningen (ots)

Beamte der Meininger Polizei kontrollierten Mittwochnachmittag einen Mopedfahrer in der Leipziger Straße in Meiningen. Dabei stellten sie fest, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt und dass am Zweirad ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2021 angebracht war. Demzufolge war das Gefährt nicht versichert. Der Fahrer gab gegenüber den Polizisten außerdem an, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Eine Blutentnahme im Krankenhaus war die Folge.

