Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallzeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am vergangenen Mittwoch in Aurich ereignet hat. Im Breiten Weg wollte gegen 15.30 Uhr eine bislang unbekannte Autofahrerin nach links abbiegen und stieß hierbei mit einem 28-jährigen Radfahrer zusammen. Der Fahrradfahrer stürzte. Vor Ort sollen sich die Beiden noch kurz unterhalten, jedoch keine Personalien ausgetauscht haben. Die Polizei bittet die Autofahrerin sowie mögliche Zeugen, sich unter 04941 606215 zu melden.

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Auf einem Parkplatz im Fischteichweg in Aurich kam es zu einer Unfallflucht. Am Montag zwischen 19 Uhr und 20 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter vor der ehemaligen Apotheke einen grauen Audi A4. Der Unfall passierte vermutlich beim Rangieren aus einer Parklücke. Der Audi wurde am Kotflügel vorne links und an der linken Seite der Frontschürze beschädigt. Der Verursacher flüchtete unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Südbrookmerland - Pedelec-Fahrer verletzt

Ein 35-jähriger Pedelec-Fahrer ist am Montag bei einem Unfall in Südbrookmerland verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 16.25 Uhr eine 78-jährige VW-Fahrer auf der Ekelser Straße in Richtung Wiegboldsbur. Sie bog nach rechts ab und übersah hierbei den Mann auf dem Fahrradweg. Es kam zum Zusammenstoß. Der 35-Jährige wurde leicht verletzt.

