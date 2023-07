Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Upgant-Schott - Vier Personen bei Unfall verletzt

Norden - Unfallflucht

Großheide - Spiegelunfall /

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Upgant-Schott - Vier Personen bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Upgant-Schott sind am Montag vier Personen verletzt worden. Gegen 16 Uhr fuhr eine 41-jährige Frau aus Upgant-Schott mit einem Audi auf der Kirchstraße (K118) in Richtung Rechtsupweg. Als sie nach links auf die Straße Am Sandkasten abbiegen wollte, stieß sie mit einem entgegenkommenden BMW-Fahrer aus Osnabrück zusammen. Der 77-jährige BMW-Fahrer und seine 57-jährige Beifahrerin sowie die 41-jährige Audi-Fahrerin und ein fünfjähriges Kind in dem Auto wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich.

Norden - Unfallflucht

Auf dem Inselparkplatz in Norddeich kam es am Wochenende zu einer Unfallflucht. Zwischen Freitag, 8 Uhr, und Montag, 18.20 Uhr touchierte ein Unbekannter auf dem Parkplatz am Hafen beim Ein- oder Ausparken einen schwarzen Mercedes-AMG GLC. Der Geländewagen wurde vorne links beschädigt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Hinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Großheide - Spiegelunfall

In Großheide kam es am Sonntag zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Auf der Westerwieke fuhr gegen 18 Uhr eine 72-jährige Frau mit einem Wohnmobil in Richtung Berumerfehn, als ein entgegenkommender Transporter gegen ihren Außenspiegel stieß und diesen beschädigte. Der Fahrer des weißen Sprinters setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell