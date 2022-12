Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Alkoholisierter Autofahrer bei Unfall leichtverletzt

Sundern (ots)

Am Samstagmorgen gegen 04:30 Uhr befuhr ein 22jähriger Arnsberger mit seinem PKW die Straße Zum Sorpedamm in Sundern-Langscheid. In einer leichten Linkskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Auto, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenschild. Das stark beschädigte Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Im Verlauf der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizisten fest, dass der Fahrer Alkohol getrunken hatte. Daher wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. <ck>

