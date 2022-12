Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mutmaßlicher Pkw-Diebstahl

Meschede (ots)

In der Jahnstraße wurde bei einem Gebrauchtwagenhandel ein Diebstahl von zwei Autos festgestellt. Zwischen 01.00 Uhr und 10.00 Uhr am Donnerstagmorgen wurden die Fahrzeuge gestohlen. Im Laufe des Tages konnten beide Autos im Mescheder Stadtgebiet wiedergefunden werden. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen richtet sich der Tatverdacht gegen einen 19-jährigen Mann aus Overath. Dieser soll in der Nacht beide Autos gestohlen haben. Mithilfe eines entwendeten Kennzeichens nutzte eines der Autos im Stadtgebiet. Hierbei soll er teilweise mit hoher Geschwindigkeit durch Meschede gefahren sein und hierbei andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Der 19-Jährige konnte am Abend festgenommen werden. Die Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die genauen Hintergründe sind Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell