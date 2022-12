Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruchserie in Arnsberg

Arnsberg (ots)

Im Stadtgebiet kam es Anfang Dezember zu mehreren Einbrüchen in Kellerräumen (wir berichteten). Betroffen waren insbesondere Kellerabteile von Mehrfamilienhäusern. Die Täter hatten es offensichtlich auf Pedelecs abgesehen. Mittlerweile sind mindestens acht solcher Fälle bekannt. Der Beuteschaden liegt im fünfstelligen Bereich. Die Pedelecs standen in der Regel unverschlossen in den Kellerabteilen. Die Kellerabteile selbst waren regelmäßig mit einfachen Vorhängeschlössern gesichert. Die Polizei weist darauf hin, dass hochwertige Fahrräder oder Gegenstände gut gesichert sein sollten. Skrupellose Täter nutzen jede Möglichkeit um möglichst einfach an Diebesgut zu gelangen. Machen Sie es den Tätern so schwierig wie möglich!

