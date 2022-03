Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Autofahrerin bei Unfall leicht verletzt (22.03.2022)

Tuttlingen (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit einer leichtverletzten Autofahrerin ist es am Dienstagvormittag auf der Donaueschinger Straße gekommen. Ein Rettungswagen fuhr gegen 11 Uhr mit Sondersignalen auf der Donaueschinger Straße in Richtung Möhringen. In einer Kurve unter der Bahnunterführung bremste eine entgegenkommende 30 Jahre alte Hyundai-Fahrerin stark ab, um die Durchfahrt des Krankenwagens zu ermöglichen. Dies erkannte eine hinter ihr fahrende 54-jährige Frau zu spät und fuhr mit ihrem Fiat in das Heck des Hyundai. Die 30-Jährige erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen. Die Besatzung des Rettungswagens übernahm die Erste Hilfe der Verletzten, die zur weiteren Untersuchung in eine Klinik musste. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos. Den am Fiat entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf rund 5.000 Euro, den Schaden am Hyundai auf rund 4.000 Euro.

