POL-EL: Spelle - Jugendliche werfen Eier auf ein Fahrzeug - Zeugen gesucht

Haren (ots) - Zwischen Montag, 22.30 Uhr, und Dienstag, 16.45 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Vereinsheim an der Straße An der Mühle in Haren. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

