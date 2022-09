POL-MK: Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2022 im südlichen Kreisgebiet MK

Hemer (ots) - Zwischen Samstagnachmittag, 15:00 Uhr und Montagmorgen, 06:00 Uhr verschafften sich Unbekannte durch eine offenbar nicht ordnungsgemäß verschlossene Seitentür Zutritt zur Wulfertschule in der Straße An der Steinert. In der Schule wurden mehrere Pokale zerstört. Hinweise auf mögliche Täter liegen bisher nicht vor. Die Polizeiwache in Hemer nimmt Hinweise unter 02372/9099-0 entgegen. (schl) Rückfragen ...

mehr