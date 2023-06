Polizei Homberg

POL-HR: Pkw entzieht sich durch Flucht einer Polizeikontrolle - Verkehrsunfallflucht - Ermittlungen dauern an

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 13.06.2023:

Homberg

Pkw entzieht sich durch Flucht einer Polizeikontrolle - Weitere Ermittlungen

TZ: Dienstag, 13.06.2023, 01:10 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag entzog sich ein Pkw einer Polizeikontrolle.

Der Pkw (Ford) sollte im Bereich von Homberg-Holzhausen (Berliner Straße) einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, da sich aufgrund der Kennzeichenüberprüfung des Pkw herausstellte, dass die amtlichen Kennzeichen zur Fahndung ausgeschrieben waren. Auf die eindeutigen Anhaltesignale der Polizeistreife wurde allerdings nicht reagiert. Stattdessen flüchtete der Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit, woraufhin die Streife die Verfolgung abbrach und sich auf weitere Ermittlungen an der Halteranschrift konzentrierte. Die weitere Fahndung nach dem geflüchteten Pkw verlief ergebnislos.

Am Morgen des 13.06.2023, gegen 07:44 Uhr, meldeten Anwohner im Bereich des Steinwegs Ecke Ostlandweg in Homberg/Efze einen verunfallten Pkw Ford, der in einem dortigen Vorgarten zurückgelassen wurde. Hierbei handelte es sich um den in der Nacht geflüchteten Pkw. Hinweise auf den flüchtigen Fahrzeugführer liegen derzeit nicht vor.

Der verunfallte Pkw musste mittels eines speziellen Bergungsfahrzeugs aus dem Vorgarten geborgen werden und wurde vorläufig sichergestellt. Die Höhe des durch den Unfall entstandenen Gesamtsachschadens beläuft sich auf circa 13.000,- EUR.

Die Polizeistation Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell