POL-HR: Trickdiebstahl in Lebensmittelmärkten - Sensibilisierung & Verhaltenstipps

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 09.06.2023:

Schwalm-Eder-Kreis

Trickdiebstahl in Lebensmittelmärkten

In den letzten Wochen kam es im Schwalm-Eder-Kreis mehrfach zu vereinzelten Trickdiebstählen in verschiedensten Lebensmittelmärkten. Unbekannte Täter nutzten hierbei arglistig die Hilfsbereitschaft ihrer Opfer aus.

Die derzeit unbekannten Täter treten an ihre Opfer heran und verwickeln sie in ein ablenkendes Gespräch, zumeist verbunden mit einer konkreten Fragestellung. In der Folge entwenden die unbekannten Täter, in einem Moment der Unachtsamkeit des Opfers, die Geldbörse aus den mitgeführten Taschen oder Körben.

Vorsicht auch auf den Parkplatzbereichen. Auch hier werden die Opfer gerne beim Einräumen der gekauften Waren in den Kofferraum des Autos gezielt angegangen und (z. B.) auf einen Geldwechsel angesprochen.

Verhaltenstipps der Polizei:

- Tragen Sie Geld, Zahlungskarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in die Einkaufstasche, den Einkaufskorb oder den Einkaufswagen. - Sollten Sie Opfer eines Diebstahls geworden sein. Setzen Sie sich umgehend mit der nächsten Polizeistation in Verbindung. - Wurde Ihre Zahlungskarte gestohlen, lassen Sie diese sofort unter der Sperrnotruf-Nummer 116 116 sperren. - Bewahren Sie keinesfalls die PIN der mitgeführten Zahlungskarten parallel in der Geldbörse auf, auch nicht, wenn sie durch Sie verändert oder (z. B.) als Telefonnummer "getarnt" notiert wurde. Die Täter kennen sich mit diesen Tricks aus!

Weiterführende Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

