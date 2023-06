POL-HR: FOLGEMELDUNG: Brand eines Wohnhauses

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 06.06.2023: Körle Trickdiebstahl einer Geldbörse TZ: Mittwoch, 31.05.2023, 09:30 Uhr Am Mittwochmorgen wurde eine 84-jährige Frau aus Körle Opfer eines Trickdiebstahls. Die 84-Jährige hob zur Tatzeit einen Geldbetrag an einem Geldautomaten einer Bankfiliale in der Nürnberger Straße in Körle ab. Noch im Vorraum der Bank wurde sie von zwei ...

mehr