Polizei Homberg

POL-HR: 84-Jährige wird Opfer eines Trickdiebstahls

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 06.06.2023:

Körle

Trickdiebstahl einer Geldbörse

TZ: Mittwoch, 31.05.2023, 09:30 Uhr

Am Mittwochmorgen wurde eine 84-jährige Frau aus Körle Opfer eines Trickdiebstahls.

Die 84-Jährige hob zur Tatzeit einen Geldbetrag an einem Geldautomaten einer Bankfiliale in der Nürnberger Straße in Körle ab. Noch im Vorraum der Bank wurde sie von zwei unbekannten Tätern angesprochen und in ein ablenkendes Gespräch verwickelt. Im Verlaufe des kurzen Gesprächs wurde dann durch einen der unbekannten Täter die Geldbörse der 84-Jährigen aus einer mitgeführten Tasche entwenden. Anschließend flüchteten beide unbekannten Täter zu einem in der Bahnhofstraße geparkten Pkw Renault Megane (Farbe: grau/braun) an dem zur Tatzeit ein Hannoveraner-Kennzeichen angebracht war und fuhren in Richtung Melsungen davon.

Einem aufmerksamen Zeugen gelang es noch die unbekannten Täter bis zum Flucht-Pkw zu verfolgen und das amtliche Kennzeichen abzulesen. Es wird darum gebeten, dass sich der Zeuge bei der Polizeistation Melsungen meldet.

Die zwei unbekannten Täter können wie folgt beschrieben werden:

1. männlich, ca. 30-40 Jahre, ca. 178 cm groß, schlanke Figur. Bekleidet war die Person mit einem dunklen Blouson und einem Hemd sowie einem auffällig weißen "Anglerhut". Die Person sprach sehr schlecht Deutsch.

2. weiblich, ca. 30 Jahre, ebenfalls sehr schlank. Bekleidet war die Person mit einem schwarzen knielangen Parka.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Telefon 05661/7089-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell