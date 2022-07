Polizei Hamburg

POL-HH: 220728-4. Verkehrshinweis für das kommende Wochenende

Zeit: 29.07.2022, 21:00 Uhr bis 01.08.2022, 05:00 Uhr Ort: Bundesautobahn (BAB) 7 zwischen den Anschlussstellen (AS) Heimfeld und Volkspark

Aufgrund von Baumaßnahmen zur Herstellung des Lärmschutztunnels Altona auf der Autobahn 7 (A7) muss auch am kommenden Wochenende wieder mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden.

Zwischen Freitag, 22:00 Uhr, und Montag, 05:00 Uhr, wird die Autobahn 7 zwischen den Anschlussstellen (AS) Heimfeld und Volkspark aufgrund von Bauarbeiten in Fahrtrichtung Norden gesperrt. Die betroffenen Anschlussstellen Heimfeld, Hausbruch, Waltershof, Othmarschen, Bahrenfeld und Volkspark werden zur Einrichtung der Sperrung bereits am Freitag ab 21:00 Uhr gesperrt. Die Anschlussstelle Volkspark wird für die Anlieferung von Tunnelzellen auch in Fahrtrichtung Süden gesperrt.

Es wird geraten, sich über Ausweichrouten zu informieren und die Autobahnsperrung großräumig zu umfahren beziehungswiese schienengebundene Verkehrsmittel zu nutzen.

